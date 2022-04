Ucraina, il reporter di Fox News ferito: "Non ci vedo da un occhio, ho perso mezza gamba, un piede, ma sono fortunato a essere qui"

Benjamin Hall, il reporter britannico di Fox News sopravvissuto il 14 marzo a un attacco russo vicino a Kiev, lo stesso in cui hanno perso la vita il suo cameraman Pierre Zakrzewski e la giornalista ucraina Alexandra Kuvshinova, è tornato a dare sue notizie con un post sui social.

"In sintesi, ho perso mezza gamba da un lato e un piede dall'altro. Una mano è stata ricomposta, un occhio non funziona più e il mio udito è piuttosto rovinato... Ma tutto sommato mi sento dannatamente fortunato a essere qui", ha twittato Hall, condividendo un'immagine da un ospedale in Texas.