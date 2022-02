Ucraina, il Pentagono conferma il piano russo per un'invasione con pretesto

Ansa

La Russia intende invadere l'Ucraina con un pretesto. E' quanto afferma il portavoce del Pentagono, John Kirby, confermando indiscrezioni diffuse in precedenza dal Washington Post. Una delle ipotesi è che "inventino un attacco da parte di Kiev, con video di propaganda che mostrino cadaveri e armi ucraine fornite dall'Occidente". Il potenziale attacco "potrebbe coinvolgere presunte vittime non solo nel Donbass, ma anche in Russia".