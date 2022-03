Ucraina, il ministro Kuleba: "L'accordo è lontano, gli ultimatum russi chiedono a KIev una resa inaccettabile"

Sono arrivati, in treno, a Kiev i premier della Polonia, Mateusz Morawiecki, della Repubblica Ceca, Petr Fiala, e della Slovenia, Janez Jansa, e hanno incontrato Volodymyr Zelensky, che li ha ringraziati per il "forte gesto di sostegno". "Stanno bombardando ovunque. Non solo Kiev, ma anche le aree occidentali", ha detto il presidente ucraino ai suoi interlocutori. "E' qui, nella Kiev dilaniata dalla guerra, che si fa la storia", ha scritto su Twitter il premier polacco. Varsavia ha quindi chiesto "una missione di pace" della Nato, "protetta da forze armate", per aiutare l'Ucraina.