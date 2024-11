Ucraina: il 52% della popolazione è disposta a negoziare territori per porre fine alla guerra "il prima possibile"

Dopo oltre due anni dall'inizio del conflitto in Ucraina, per la prima volta la popolazione vede come priorità la possibilità di negoziare la pace. A dirlo sono gli ultimi sondaggi Gallup - condotti ad agosto e ottobre 2024 - secondo i quali il 52% degli ucraini vorrebbe che il proprio paese negoziasse la fine della guerra "il prima possibile". Anche se questo dovesse comportare un'apertura ad alcune concessioni territoriali come parte dell'accordo.