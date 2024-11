La guerra in Ucraina giunge al giorno 992. Trump, in un colloquio telefonico con Putin, ha invitato il leader russo a evitare ulteriori escalation in Ucraina. Inoltre, come riporta il Washington Post, il presidente eletto americano ha espresso interesse per altri conversazioni per discutere "una rapida risoluzione della guerra". Per il Cremlino la volontà di Trump di arrivare a un accordo di pace indica che ci sono "segnali positivi". Come riferisce il consigliere per la Sicurezza nazionale Usa Sullivan, Biden esorterà la futura amministrazione Trump a non abbandonare l'Ucraina.