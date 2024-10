La guerra in Ucraina giunge al giorno 980. L'Ucraina annuncia che altre 160mila persone saranno arruolate nelle forze armate, mentre il ministro della Difesa russo Belousov comunica a Putin che le forze armate di Mosca intendono fare esercitazioni "per simulare un attacco nucleare" con un addestramento per essere in grado di ripondere. E lIntanto, un uomo è morto e almeno 12 persone sono rimaste ferite dopo un attacco missilistico a Kryvyi Rih, la città natale di Volodymyr Zelensky. Lo riferisce Rbc-Ucraina citando il capo del Consiglio di difesa di Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul. A ottobre si registra un'avanzata record dei militari russi a est del Paese. Arriva la conferma della Nato sul coinvolgimento di Pyongyang: "Posso confermare che le truppe nordcoreane sono state inviate in Russia e che le unità militari nordcoreane sono state dispiegate nella regione di Kursk", ha detto il segretario generale Mark Rutte. Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un colloquio telefonico con Rutte, ha ribadito l'impegno italiano per il supporto militare e finanziario all'Ucraina.