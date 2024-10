L'avvertimento di Putin: "Se l'Ucraina userà armi a lungo raggio, varie opzioni di risposta"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 978. "Il ministero della Difesa russo proporrà varie opzioni di risposta nel caso in cui all'Ucraina fosse concesso di effettuare attacchi con armi occidentali a lungo raggio all'interno del territorio russo". Lo ha ha dichiarato il presidente russo in un'intervista sul canale Rossiya1. Alla domanda se l'Occidente abbia capito i rischi dell'uso di queste armi sul territorio russo, Putin ha risposto: "Non mi hanno detto nulla al riguardo, ma, spero, abbiano recepito il messaggio. Perché, naturalmente, dobbiamo anche prendere delle decisioni". Intanto i soldati di Mosca, riferisce Kiev, hanno lanciato un attacco missilistico a Dnipro colpendo alcuni palazzi della città: almeno quattro le vittime. I ministri finanziari del G7 hanno annunciato di aver trovato l'accordo sui 50 miliardi di dollari in prestito da dare a Kiev, ripagato con gli interessi sugli asset russi.