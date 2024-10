La guerra in Ucraina giunge al giorno 975. A margine del vertice Brics, il segretario generale Onu Antonio Guterres ha ribadito a Putin a sua posizione secondo cui "l'invasione russa dell'Ucraina viola la Carta delle Nazioni Unite e il diritto internazionale", ricordando il sostegno dell'organizzazione internazionale alla pace. Si tratta del loro primo incontro dall'aprile del 2022. La Corea del Nord ha inviato missili e uomini in Russia per il conflitto contro l'Ucraina. In cambio, sostiene il capo dell'intelligence militare di Kiev, Pyongyang ha chiesto a Mosca la tecnologia per le armi nucleari tattiche. E l'Ue esprime "profonda preoccupazione" per le notizie relative ai soldati nordcoreani che starebbero combattendo al fianco dei russi, mentre Putin non conferma né smentisce. La Casa Bianca ha annunciato: "Daremo 20 miliardi di dollari in prestito all'Ucraina, usando asset russi". Il Consiglio Ue ha adottato il pacchetto di assistenza finanziaria all'Ucraina, comprendente un prestito eccezionale di assistenza macrofinanziaria fino a 35 miliardi di euro.