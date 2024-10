Yellen: "Dai Paesi del G7 50 mld di dollari di prestito a Kiev entro l'anno"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 974. Il segretario al Tesoro Usa, Janet Yellen, ha annunciato che i Paesi del G7 si sono impegnati per fare arrivare a Kiev 50 miliardi di dollari di prestito entro l'anno. La Corea del Nord ha inviato missili e uomini in Russia per il conflitto contro l'Ucraina. In cambio, sostiene il capo dell'intelligence militare di Kiev, Pyongyang ha chiesto a Mosca la tecnologia per le armi nucleari tattiche. La Casa Bianca ha annunciato: "Daremo 20 miliardi di dollari in prestito all'Ucraina, usando asset russi". Il Consiglio Ue ha adottato il pacchetto di assistenza finanziaria all'Ucraina, comprendente un prestito eccezionale di assistenza macrofinanziaria fino a 35 miliardi di euro.