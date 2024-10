Zelensky avverte gli alleati: "Reagiscano contro le truppe nordcoreane" | Ucraina, Rutte (Nato): "Eviterei limiti all'uso delle armi da parte di Kiev"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 972. Negli ultimi sette giorni secondo Volodymyr Zelensky "i russi hanno utilizzato più di 20 missili di vario tipo, circa 800 bombe aeree guidate e più di 500 droni d'attacco di vario tipo contro l'Ucraina". Per questo il presidente ucraino dice di avere "bisogno di maggiori capacità di difesa aerea e di capacità a lungo raggio", perché "ogni giorno Mosca olpisce le nostre città e comunità". Zelensky chiede poi agli alleati una "forte reazione" contro le truppe nordcoreane. Droni kamikaze ucraini hanno attacco la più grande fabbrica di esplosivi russa, l'impianto di Sverdlov a Dzerzhynsk, nella regione di Nizhny Novgorod. "Per permette a Kiev di arrivare al tavolo delle trattative da una posizione di forza abbiamo bisogno che gli aiuti siano massicci. Per la Nato sarebbe meglio non imporre restrizioni ma spetta agli alleati imporre limiti, non dipende dalla Nato, secondo me sarebbe meglio evitare restrizioni", ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte.