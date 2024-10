Ucraina, Putin: "Usa tirano europei come cagnolini al guinzaglio" | A Vladivostok (Russia), i primi 1.500 soldati nordcoreani

La guerra in Ucraina giunge al giorno 970. Secondo Putin gli Stati Uniti, con le loro interferenze, "tirano gli europei come cagnolini al guinzaglio". In una nota della cancelleria di Berlino sui contenuti dell'incontro tra Biden, Scholz, Macron e Starmer avvenuto nella capitale tedesca si legge: "I quattro leader di Usa, Gran Bretagna, Germania e Francia ribadiscono pieno sostegno all'Ucraina per una pace giusta e duratura basata sul diritto internazionale, compresa la Carta delle Nazioni Unite, e sul rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale". Intanto, a Vladivostok, in Russia, è arrivato il primo contingente di 1.500 soldati nordcoreani a supporto di Mosca.