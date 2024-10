Ucraina, Zelensky: "L'invito nella Nato ci rafforzerebbe diplomaticamente"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 968. Zelensky, in conferenza stampa al Consiglio europeo, ha lanciato l'allarme: "Dalle informazioni di intelligence ci risulta che la Russia stia preparando 10mila soldati dalla Corea del Nord, di diversi reparti, per mandarli a combattere. Sarebbe il primo passo verso una guerra mondiale". Il presidente ucraino ha poi aggiunto che" invitarci nella Nato ci rafforzerebbe diplomaticamente e ci avvicinerebbe alla pace". Il piano proposto da Zelensky ha però trovato anche degli oppositori, in particolare il presidente ungherese Viktor Orban, che lo ha definito "spaventoso".