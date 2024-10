Guerra Ucraina, Zelensky: "Il nostro esercito tiene duro nella regione di Kursk"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 963. Zelensky fa il punto della situazione della guerra. "Il nostro esercito tiene duro a Kursk", ricorda il leader ucraino che, negli ultimi giorni, ha avuti diversi incontri nelle capitali europee. Dopo Londra e Roma, il presidente ucraino a Berlino ha incontrato il cancelliere Scholz. "Per Kiev serve pace giusta, no ai diktat da Mosca", ha assicurato Scholz. Il leader ucraino ha visto anche il premier Meloni. "La resistenza ucraina è eroica - ha detto Meloni -, l'Italia sarà al fianco di Kiev finché sarà necessario". Intanto le truppe russe hanno colpito Odessa con missili balistici, uccidendo quattro persone. Secondo il ministero degli Esteri ungherese, un ingresso dell'Ucraina nella Nato "nelle attuali circostanze" provocherebbe la "Terza guerra mondiale".