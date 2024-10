Ucraina, attacco missilistico russo su Odessa: 6 morti | Mosca minaccia: "È aumentato il pericolo di una guerra nucleare"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 960. Nella serata di mercoledì le forze russe hanno lanciato un attacco missilistico all'infrastruttura portuale dell'Oblast di Odessa, uccidendo sei persone e ferendone altre nove. Lo ha reso noto il governatore Oleg Kiper su Telegram. Intanto il Cremlino torna a spaventare il mondo annunciando che il pericolo di una guerra nucleare "è seriamente aumentato", a causa delle "politiche distruttive dell'Occidente". Ma nella stessa giornata Zelensky ha aperto a spiragli di pace annunciando che la "fine della guerra nel 2025 è possibile". Lo stesso presidente ucraino è atteso in giornata a Roma per un incontro col premier Meloni mentre venerdì sarà ricevuto in Vaticano da Papa Francesco.