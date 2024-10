Ucraina, possibile incontro Meloni-Zelensky giovedì a Roma | Usa, Harris: "Non incontrerò Putin per colloqui di pace senza Kiev"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 959. Possibile incontro Meloni-Zelensky giovedì a Roma. Il bilaterale, però, non è ancora definitivamente fissato perché legato a un summit in Germania sull'Ucraina. Intanto la candidata democratica alla Casa Bianca Kamala Harris ha detto che, se eletta presidente, non incontrerà Vladimir Putin per colloqui di pace se non sarà rappresentata anche l'Ucraina. L'emittente radiotelevisiva statale russa Vgtrk, nei giorni scorsi, è stata attaccata da un gruppo hacker filo-ucraino, Sudo rm-RF. Colpite le versioni online di diversi canali della tv di Stato, compresa la celebra Rossija 1. Mosca ordina l'arresto per gli inviati Rai Battistini e Traini.