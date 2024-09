Lavrov all'Onu: cercare di battere potenza nucleare come noi sarebbe "tentativo suicida" | Zelensky: "La Russia combatte contro ospedali e civili"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 949. "Tutti coloro che nel mondo parlano di questa guerra dovrebbero prestare attenzione a dove la Russia sta colpendo. Stanno combattendo contro ospedali, oggetti civili e vite umane". È quanto scrive sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky commentando l'attacco di droni russi che ha colpito l'ospedale ucraino a Sumy, causando la morte di 8 persone. Intanto, nel suo intervento all'assemblea generale dell'Onu il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha messo in guardia contro il coinvolgimento di altri nella guerra in Ucraina, avvertendo del pericolo di "provare a combattere per la vittoria contro una potenza nucleare'".