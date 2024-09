Ucraina, prove di dialogo fra Trump e Zelensky: "Visione comune sullo stop alla guerra, Kiev può vincere"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 948. Volodymyr Zelensky incontra Donald Trump: "Abbiamo una visione comune sullo stop alla guerra, Kiev può vincere". Il presidente ucraino aveva prima incontrato Joe Biden alla Casa Bianca. Il presidente americano, accogliendo l'omologo ucraino nello Studio Ovale, aveva ribadito che "la Russia non prevarrà", assicurando il sostegno a Kiev "ora e in futuro". Dopo l'annuncio del Pentagono di un nuovo pacchetto da 2,4 miliardi di aiuti, Washington ha reso noto lo stanziamento di altri 5,5 miliardi di aiuti, portando il totale a oltre 7,9 miliardi.