Zelensky: "La guerra finirà, ma non per concessioni a Putin | La Russia può solo essere costretta alla pace"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 945. Zelensky, durante la riunione del Consiglio di Sicurezza a margine dell'Assemblea Generale Onu, ha detto: "La Russia può solo essere costretta alla pace. La guerra finirà ma non per concessioni a Putin". A New York il premier Meloni ha incontrato il presidente ucraino, ribadendo il convinto sostegno dell'Italia a Kiev. Zelensky si è detto "grato a Giorgia per il suo impegno". Pechino: "Non siamo parte del conflitto, noi per la pace". Intanto il presidente americano Biden ha precisato: "Non ho ancora deciso se autorizzare Kiev sui missili a lungo raggio".