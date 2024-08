Ucraina, Zelensky "richiama" gli alleati: "La guerra non va in vacanza"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 908. Prosegue l'offensiva ucraina a Kursk dove, dicono le autorità di Kiev, "abbiamo catturato fino a 150 prigionieri al giorno". L'Ucraina annuncia inoltre di aver distrutto un secondo ponte: l'obiettivo di Kiev è bloccare o rallentare i rifornimenti militari russi. Zelensky intanto sollecita i partner: "La guerra non va in vacanza". Per il Washington Post, l'attacco a Kursk blocca i piani per i colloqui previsti entro fine mese su una tregua parziale. Allarme dell'Aiea: "La situazione della sicurezza nucleare presso la centrale di Zaporizhzhia sta peggiorando a seguito di un attacco con droni che ha colpito la strada intorno al perimetro del sito nucleare".