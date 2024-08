Ucraina, nuovo pacchetto di aiuti dagli Usa | Su Kursk sia Mosca che Kiev annunciano vittorie militari

La guerra in Ucraina giunge al giorno 905. E' uno scambio di annunci quello che avviene tra Russia e Ucraina sul blitz militare compiuto a Kursk: entrambi dicono di avere avuto vittorie. L'armata della Federazione russa afferma di aver riconquistato il villaggio di Kroupets che era stato occupato dalle truppe ucraine, mentre "gli assalti in questa regione frontaliera continuano a essere respinti". Kiev sostiene invece di aver preso "82 località e 1.150 chilometri quadrati del territorio russo" e di aver "insediato un ufficio amministrativo con un comandante militare". Gli Usa annunciano un nuovo pacchetto di aiuti per Kiev. Intanto gli Stati Uniti annunciano un nuovo pacchetto di aiuti.