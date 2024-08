Ucraina, prosegue l'incursione a Kursk: colpite basi aeree russe | Obiettivo zona cuscinetto, Mosca sposta truppe

La guerra in Ucraina giunge al giorno 904. Continua l'avanzata ucraina a Kursk per creare una zona cuscinetto, allo scopo di "impedire alla Russia di colpire il territorio nazionale dalla regione". Kiev attacca con i droni quattro basi aeree russe e cattura cento prigionieri. Mosca smentisce l'ulteriore offensiva ucraina, ma sposta le truppe nella zona occupata. Il ministero della Difesa russo afferma che a Kursk "è stato colpito un blindato prodotto in Italia". Il veicolo è stato prodotto da un'azienda abruzzese e venduto all'estero, non è in dotazione dell'esercito ucraino. E non è stato fornito all'Ucraina nell'ambito dei decreti del governo Meloni. Per il ministro Crosetto, l'offensiva ucraina su Kursk "non è un'invasione, ma una tattica difensiva". Intanto il procuratore generale federale presso la Corte federale di giustizia tedesca ha ottenuto un mandato d'arresto contro un cittadino ucraino, istruttore subacqueo, sospettato di essere tra i sabotatori dei gasdotti Nord Stream 1 e 2.