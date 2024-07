Mosca: "La Nato vuole rimanere nemica della Russia: i risultati del vertice sono allarmanti"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 873. Mosca dichiara: "La Nato vuole rimanere nemica della Russia. I risultati del vertice sono allarmanti per noi". Il primo ministro ungherese Orban si è espresso contro l'adesione di Kiev alla Nato durante una riunione plenaria a cui era presente anche il presidente ucraino Zelensky al vertice di Washington dell'Alleanza nordatlantica. Lo riferisce l'agenzia di stampa americana Bloomberg. Intanto, dopo il dispiegamento in Europa dei missili Usa a lungo raggio, il Cremlino avverte: ora le capitali europee potrebbero diventare obiettivi.