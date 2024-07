Il Cremlino: "Le capitali europee potrebbero diventare obiettivi dopo i missili Usa in Ue" | Pioggia di missili russi nella notte

La guerra in Ucraina giunge al giorno 872. Dopo il dispiegamento in Europa dei missili Usa a lungo raggio, il Cremlino avverte: ora le capitali europee potrebbero diventare obiettivi. Proprio sul tema dell'annuncio dei missili, previsti in Germania dal 2026, il segretario alla Difesa americano Austin, riferisce il Pentagono, ha avuto una conversazione telefonica con l'omologo russo Belousov. Intanto, arriva una nuova stretta di Putin, che ha firmato una legge secondo cui i viaggi all'estero di deputati e senatori russi devono essere preventivamente approvati. Kiev: 7 morti e 29 feriti per attacchi russi nelle ultime 24 ore.