Ucraina, segretario Austin (Usa) parla con il ministro della Difesa russo

Si prevede che Volodymyr Zelensky si recherà nel Regno Unito la prossima settimana per parlare ai leader europei in occasione del quarto incontro della Comunità politica europea in programma il 18 luglio al Blenheim Palace. Lo scrive il Guardian sottolineando che i programmi di viaggio del presidente ucraino sono raramente confermati, ma una fonte ha detto al quotidiano britannico che è "certo al 90%" che Zelensky sarà in Inghilterra. Il presidente ucraino ha già incontrato Keir Starmer a Washington ma questa "sarebbe la sua prima opportunità di incontrare una delegazione più ampia del governo laburista", scrive il Guardian.