Ucraina, Zelensky: "Dal vertice Nato attendo cose buone sulla difesa" | Putin: "Nessun cessate il fuoco senza negoziati"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 863. Volodymyr Zelensky ha parlato dei lavori preparatori in vista del vertice della Nato, che si terrà a Washington la prossima settimana, annunciando "cose buone" per il suo Paese, in particolare per quanto riguarda la difesa aerea. Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel: "La presidenza Ue non può impegnarsi con Mosca per l'Europa". Il riferimento è alle notizie sul viaggio di Viktor Orban a Mosca. Secondo Vladimir Putin, la Russia non può accettare un cessate il fuoco sulla linea attuale del fronte in Ucraina senza l'inizio di negoziati di pace con Kiev.