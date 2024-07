Ucraina, Orban in visita a Kiev invoca la tregua subito | Gelo di Zelensky: "Serve una pace giusta"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 861. Prima visita a Kiev dall'inizio dell'invasione russa del premier ungherese Orban, da lunedì presidente di turno dell'Ue. Al numero uno ucraino Zelensky ha detto di reclamare "un cessate il fuoco immediato per accelerare i negoziati di pace". Zelensky ha risposto che l'Ucraina, massacrata dalla guerra, ha bisogno di "una pace giusta". È importante, ha aggiunto, che l'Europa mantenga il sostegno militare all'Ucraina mentre l'esercito sta lottando per contenere gli attacchi sferrati dalla Russia. "Ho chiesto ad Orban di unirsi ai nostri sforzi di pace", ha detto. Il segretario alla Difesa americana Austin, intanto, ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti alla sicurezza per l'Ucraina da 2,3 miliardi di dollari.