Ucraina, Zelensky: "Ci serve più difesa antiaerea" | Forze Usa alzano livello d'allarme nelle basi in Europa per minaccia attentati

La guerra in Ucraina giunge al giorno 860. Almeno 12 civili sono morti nei nuovi attacchi russi sferrati negli oblast di Zaporizhzhia e Donetsk. Tra le vittime figurano anche alcuni bambini. Zelensky, ringraziando la Santa Sede, ha annunciato il rilascio e il ritorno in Ucraina di dieci civili che erano detenuti in Russia. Tra loro anche padre Ivan Levytskyi e padre Bohdan Geleta, due religiosi arrestati dalle forze russe nel 2022. Il presidente ucraino ha poi lanciato un nuovo appello all'Occidente per il potenziamento della difesa antiaerea. Le Forze Usa alzano livello d'allarme nelle basi in Europa per minaccia di attentati.