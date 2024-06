Ucraina, Zelensky: "Mosca ha rilasciato 10 civili, fra cui due sacerdoti"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 857. Zelensky ha annunciato il rilascio e il ritorno in Ucraina di dieci civili che erano detenuti in Russia. Tra loro anche padre Ivan Levytskyi e padre Bohdan Geleta, due religiosi arrestati dalle forze russe nel 2022. Inoltre il presidente ucraino ha detto di stare lavorando a un piano "chiaro e dettagliato per porre fine alla guerra". Mosca ha fatto sapere di aver conquistato un altro villaggio nel Donetsk, mentre prepara misure per "rispondere" ai droni da ricognizione statunitensi che sorvolano il Mar Nero. Media: "Gli Usa in trattativa per dare 8 Patriot israeliani a Kiev". La replica di Putin: "Riprendere la produzione di missili a medio e corto raggio".