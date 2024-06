La guerra in Ucraina giunge al giorno 856. Media: "Gli Usa in trattativa per dare 8 Patriot israeliani a Kiev". Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan afferma che è possibile mettere la parola fine alla distruzione in Ucraina "attraverso la diplomazia" ma avverte: "Iniziative che escludono la Russia non porteranno ad alcun risultato". Da parte sua, dopo il vertice in Svizzera, Zelensky auspica un altro summit per la pace. Intanto, l'Unione Europea ha stipulato con l'Ucraina gli impegni di sicurezza a lungo termine. Trump: "I Paesi europei paghino di più per la guerra di Kiev". Il premier ungherese Viktor Orban non ha rimosso il veto sull'erogazione degli aiuti militari dell'Ue all'Ucraina, pari a 6,6 miliardi di euro. Il New York Times: "A maggio 1.000 soldati russi morti o feriti al giorno".