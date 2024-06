Mosca avvisa gli Usa: rischio di ulteriore escalation con armi a Kiev | Ucraini distruggono il sito controllo radiazioni Zaporizhzhia

La guerra in Ucraina giunge al giorno 855. Il ministro della Difesa russo Belousov ha messo in guardia gli Usa dal "rischio di un'ulteriore escalation a causa della fornitura di armi americane alle forze ucraine" nel corso di un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Austin. Trump: "I Paesi europei paghino di più per la guerra di Kiev". Secondo la Reuters, due consiglieri chiave dell'ex presidente Usa gli hanno presentato un piano per porre fine alla guerra della Russia in Ucraina se vincerà le elezioni presidenziali. La centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia (Znpp) occupata dalle forze russe ha reso noto che un attacco delle forze di Kiev ha distrutto la stazione di controllo delle radiazioni della stessa Znpp.