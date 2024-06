Ucraina, avviati negoziati per adesione all'Ue | Reuters: "Nel piano di Trump niente armi a Kiev se non tratta con Mosca"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 854. Il ministro della Difesa russo Andrei Belousov, in un colloquio telefonico avuto con il capo del Pentagono Lloyd Austin sulla situazione in Ucraina, "ha sottolineato il pericolo di un ulteriore inasprimento della situazione in relazione alla fornitura in corso" di armi statunitensi alle forze armate di Kiev. Secondo la Reuters, due consiglieri chiave di Donald Trump hanno presentato all'ex presidente statunitense un piano per porre fine alla guerra della Russia in Ucraina se vincerà le elezioni presidenziali: il piano prevede di dire a Kiev che continuerà a ricevere armi statunitensi solo se avvierà colloqui di pace con Mosca. Intanto sono iniziati i lavori della prima conferenza intergovernativa per l'Ucraina che segnano di fatto l'apertura dei negoziati di adesione all'Unione europea. D Lo riporta l'agenzia di stampa Reuters.