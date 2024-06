Crimea, la Russia accusa per l'attacco direttamente gli Stati Uniti: "Sono loro i responsabili delle cinque vittime"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 852. Un attacco missilistico ucraino a Sebastopoli, in Crimea, ha provocato cinque morti (tra cui tre bambini) e numerosi feriti. Il ministero della Difesa russo attribuisce a Washington la responsabilità dell'attacco effettuato con l'uso di missili Atacms, forniti all'Ucraina. La società per la distribuzione dell'elettricità ucraina Ukrenergo ha disposto nuovi orari per i blackout nelle regioni più in difficoltà a causa degli attacchi russi alle infrastrutture energetiche. Secondo le nuove indicazioni le interruzioni di corrente vanno dalle 11 del mattino alle 23. Lo riferisce Rbc-Ukraine. Intanto Zelensky rivolge ancora un appello all'Occidente: "Servono decisioni forti degli alleati. Consentiteci di colpire i russi dai luoghi da cui ci attaccano".