Il cancelliere tedesco Olaf Scholz non vede alcun pericolo nel suo recente cambio di rotta sulla politica ucraina e secondo lui gli attacchi con armi tedesche contro la Federazione russa non minacciano un'escalation. "In questo caso siamo sicuri che non contribuirà a un'escalation perché, come ha detto anche Joe Biden, si tratta solo di riuscire ad esempio, a difendere una grande città come Kharkiv", ha detto in un'intervista ad Antenne Bayern. "E penso che questo renda chiaro a tutti che ciò deve essere possibile", ha aggiunto. Il vicecancelliere Robert Habeck si è tuttavia rammaricato che Scholz non abbia cambiato rotta prima. Allo stesso tempo ha difeso la decisione.