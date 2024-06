La guerra in Ucraina giunge al giorno 832. Il presidente Zelensky ha incontrato il segretario alla Difesa americano, Lloyd Austin, con il quale ha "discusso questioni chiave" come "il rafforzamento del sistema di difesa aerea dell'Ucraina". Mosca mette in guardia Washington: "Errori di calcolo potrebbero avere conseguenze fatali". La denuncia di Kiev: "20mila bimbi ucraini rapiti e portati in Russia". E un canale Telegram russo accusa: per gli attacchi nella regione di Belgorod, l'Ucraina ha utilizzato missili Usa. Intanto il premier Giorgia Meloni conferma che Zelensky prenderà parte al G7 in Puglia.