Attacco a Odessa, Kiev: non è escluso che l'obiettivo del raid fosse Zelensky

La guerra in Ucraina è giunta al giorno 744.

Kiev sull'attacco a Odessa riferisce: "Non è escluso che l'obiettivo del raid fosse Zelensky". Meloni e von der Leyen condannano il raid di Mosca: "Vile attacco". "L'obiettivo di Putin è annettere tutta l'Ucraina", afferma il presidente ucraino, che venerdì sarà in visita ufficiale in Turchia. Come riferisce Ankara, al tavolo con Erdogan "saranno discussi legami bilaterali, la guerra con la Russia, e gli ultimi sviluppi sull'accordo sul grano".