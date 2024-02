Cnn: sanzioni Usa su 500 obiettivi russi per morte Navalny

Fotogallery - Russia, morto in carcere il dissidente Alexei Navalny

La guerra in Ucraina giunge al giorno 730.

L'amministrazione Biden imporrà una nuova serie di sanzioni su oltre 500 obiettivi in risposta alla morte del leader dell'opposizione russa Alexey Navalny e alla vigilia del secondo anniversario della guerra della Russia in Ucraina. Lo riferisce la Cnn citando un dirigente del Tesoro. Botta e risposta tra Medvedev e l'Unione europea. L'ex premier russo minaccia dicendo che le truppe russe potrebbero arrivare fino a Kiev. L'Ue replica duramente: "Ha bisogno di una assistenza mentale". E Putin sale a bordo del nuovo bombardiere nucleare, soprannominato "Blackjack" dalla Nato. L'aereo, afferma il leader del Cremlino, "può certamente entrare in servizio nelle Forze Armate". Tajani: "Presto accordo di cooperazione e sicurezza con Kiev".