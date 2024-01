Cremlino: "Siamo aperti a negoziati per risolvere il conflitto in Ucraina"

Fotogallery - Israele, in migliaia in piazza a Tel Aviv contro il governo: "Netanyahu dimettiti"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 702.

Per Mosca è necessaria un'indagine sull'abbattimento dell'aereo russo da trasporto militare avvenuto mercoledì, ma per fare luce "su crimini di Kiev". Lo Ilyushin Il-76 precipitato nella regione russa di Belgorod al confine con l'Ucraina aveva a bordo 65 prigionieri di guerra ucraini, che dovevano essere liberati nell'ambito di uno scambio, oltre a sei membri dell'equipaggio e tre "accompagnatori". L'Onu: "Non possiamo verificare circostanze dell'incidente". Intanto il Cremlino apre al dialogo: "Siamo disponibili a negoziati per risolvere il conflitto in Ucraina".