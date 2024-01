Ucraina, abbattuto un aereo militare russo al confine | Zelensky chiede un'indagine internazionale

Via libera dall'Aula del Senato al decreto legge che proroga al 31 dicembre 2024 l'autorizzazione alla cessione di mezzi militari all'Ucraina, in linea con gli impegni internazionali assunti dall'Italia. Il provvedimento, approvato con 113 sì e 18 no, nessun astenuto, passa ora all'esame della Camera.