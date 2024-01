Ucraina, Zelensky: "Ci prepariamo a una maggiore interazione con l'Ue" | Filorussi, attacco su Donetsk: "I morti salgono a 25"

Fotogallery - Israele, in migliaia in piazza a Tel Aviv contro il governo: "Netanyahu dimettiti"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 698.

Secondo il sindaco filorusso Alexey Kulemzin, le vittime per l'attacco a Donetsk sono salite a 25. Zelensky lancia un monito: "Se ci stanchiamo della guerra perdiamo tutto". E mentre l'Ucraina lavora a una nuova legge sulla mobilitazione militare, il presidente ucraino invita Donald Trump nella capitale Kiev, ma a una condizione: che l'ex presidente americano dimostri di essere in grado di fermare la guerra con la Russia entro 24 ore, come aveva promesso una volta. Le forze armate russe, sulla linea del fronte di Kupyansk, hanno conquistato il villaggio ucraino di Krokhmalne. Papa Francesco: "Prego per la pace, a soffrire sono sempre i bambini"