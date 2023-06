Kiev: "Pronti per la controffensiva" | Prigozhin: "Le fazioni del Cremlino distruggono la Russia"

Fotogallery - Summit europeo in Moldavia: c'è anche Zelensky

La guerra in Ucraina giunge al giorno 466.

Il presidente Zelensky sostiene che il suo Paese "è pronto alla controffensiva" e condanna ancora una volta Mosca: "Dnipro sotto attacco, russi terroristi". Per il leader del gruppo di mercenari Wagner, Yevgeny Prigozhin, le fazioni interne al Cremlino stanno distruggendo lo Stato russo, cercando di seminare discordia tra lui e i combattenti ceceni. Intanto Putin afferma: "Bisogna fare di tutto per impedire la destabilizzazione della Russia, considerando gli sforzi compiuti dai nemici dello Stato per influenzare la situazione all'interno del Paese".Il segretario di Stato americano Antony Blinken ricorda la "profonda amicizia" tra Italia e Usa.