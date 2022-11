Zelensky: "10 milioni senza elettricità" | Mosca: non rinunceremo a terre annesse

La guerra in Ucraina giunge al 268esimo giorno.

Kiev ha annunciato che "l'accordo sul corridoio nel mar Nero per il grano", che vede coinvolte Russia, Ucraina, Turchia e Onu, "è stato esteso per 120 giorni a partire dal 19 novembre". Il Cremlino fa sapere di non essere disposto a rinunciare ai territori annessi e come "ipotizzare l'uso delle armi nucleari" sia "inaccettabile". Il presidente ucraino Zelensky: "10 milioni di persone senza elettricità".