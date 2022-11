Ucraina, Usa: missile ucraino ma responsabilità russa | Kiev: "Tentato di intercettare un missile vicino alla Polonia"

"Non sappiamo bene tutti i fatti sul missile in Polonia ma sappiamo una cosa, questa tragedia non sarebbe mai accaduta senza l'invasione russa dell'Ucraina e i suoi recenti attacchi missilistici contro le infrastrutture del Paese". Lo ha detto l'ambasciatrice americana all'Onu, Linda Thomas-Greenfield, durante la riunione del Consiglio di Sicurezza. "La Carta delle Nazioni Unite è chiara - ha aggiunto - l'Ucraina ha tutto il diritto di difendersi da questi bombardamenti, di difendere la sua sovranià e la sua integrità territoriale". Thomas-Greenfield ha poi ribadito la necessità di indagini per determinare esattamente cosa sia successo con piena fiducia nel governo polacco ed esprimendo apprezzamento per la sua risposta calma, attenta e misurata.