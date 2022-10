Ucraina, la Cina all'Onu lancia appello per la de-escalation | Da inizio guerra uccisi più di 6mila civili

Washington prenderebbe in considerazione "ogni mezzo" per far avanzare la diplomazia con la Russia se vedesse un'apertura. Lo ha dichiarato in conferenza stampa il segretario di Stato americano Antony Blinken, aggiungendo di non aver visto "alcuna prova che la Russia sia interessata a porre fine alla sua aggressione all'Ucraina" e che, invece, Mosca sta invece spingendo nella direzione opposta.