GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE
Ucraina, il sindaco di Kiev: "Acqua ripristinata in tutta la città, mille case senza riscaldamento"
Gli operatori dei servizi pubblici e dell'energia continuano a lavorare per risolvere la situazione
© Telegram
A Kiev la fornitura idrica è stata ripristinata, ma oltre mille case sono ancora al freddo senza riscaldamento. Lo ha affermato il sindaco di Kiev Vitali Klitschko su Telegram. "L'approvvigionamento idrico è stato ripristinato in tutti i quartieri della capitale", ha scritto il sindaco, aggiungendo che "oltre 1.500 palazzi nella capitale, rimasti senza riscaldamento a causa di un'emergenza nel sistema energetico ucraino, sono stati collegati alla rete di teleriscaldamento. Attualmente, mille abitazioni rimangono senza riscaldamento", ha affermato, sottolineando che gli operatori dei servizi pubblici e dell'energia continuano a lavorare per risolvere la situazione.
Le forze di difesa aerea russe hanno intercettato e distrutto 21 droni ucraini sopra alcune regioni durante la notte. Lo afferma una nota del ministero della Difesa di Mosca ripresa dalla Tass. "Durante la notte scorsa, le forze di difesa aerea hanno intercettato e distrutto 21 velivoli senza pilota ucraini: 14 sulla regione di Belgorod, cinque sulla regione di Voronezh e uno ciascuno sulle regioni di Astrakhan e Kaluga", ha affermato il ministero.