Ucraina, il sindaco di Kiev: "Acqua ripristinata in tutta la città, mille case senza riscaldamento"

A Kiev la fornitura idrica è stata ripristinata, ma oltre mille case sono ancora al freddo senza riscaldamento. Lo ha affermato il sindaco di Kiev Vitali Klitschko su Telegram. "L'approvvigionamento idrico è stato ripristinato in tutti i quartieri della capitale", ha scritto il sindaco, aggiungendo che "oltre 1.500 palazzi nella capitale, rimasti senza riscaldamento a causa di un'emergenza nel sistema energetico ucraino, sono stati collegati alla rete di teleriscaldamento. Attualmente, mille abitazioni rimangono senza riscaldamento", ha affermato, sottolineando che gli operatori dei servizi pubblici e dell'energia continuano a lavorare per risolvere la situazione.