Tusk: "La Polonia romperà lo stallo sull'ingresso di Kiev nell'Ue, con Macron discusso di peacekeeper" | "Basta coi Paesi che spendono poco in difesa"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.058. Il premier polacco Tusk ha annunciato che Varsavia "romperà lo stallo che si è formato sul percorso di adesione dell'Ucraina all'Ue". Poi ha lanciato un monito: "Non ci devono essere dubbi al prossimo vertice Nato su quanto si spende in difesa, non ci dovrebbe essere più spazio per quei Paesi che spendono poco in difesa". Tusk, incontrando Zelensky, ha anche reso noto che, nell'ultimo incontro con Macron è stata discussa la possibilità di inviare truppe di peacekeeping in Ucraina. E, secondo il premier polacco, "la Russia aveva pianificato atti di terrore aereo contro le compagnie aeree in tutto il mondo". Intanto, un massiccio attacco russo, con 40 missili e 70 droni, ha colpito diverse regioni ucraine. Alcuni missili da crociera hanno danneggiato infrastrutture energetiche nell'oblast occidentale di Leopoli, al confine con la Polonia.