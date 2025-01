La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.056. La guerra del gas, che accompagna quella sul terreno, ha subito una ulteriore fiammata, con il Cremlino che ha accusato l'Ucraina di "terrorismo energetico" affermando che le forze di Kiev hanno cercato di attaccare sul territorio russo il gasdotto TurkStream, l'ultimo ancora funzionante per trasportare il gas di Mosca verso i Paesi europei che ancora lo acquistano. La Russia insiste sui contatti Putin-Trump: "Sono necessari", ma un vertice non è ancora stato preparato. Zelensky afferma di essere pronto a scambiare i soldati nordcoreani catturati nella regione russa di Kursk con militari ucraini nelle mani dei russi.