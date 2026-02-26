Ucraina, massiccio attacco su Kiev con missili e droni

Massiccio attacco, nella notte del 1464 giorno di guerra, su Kiev. La capitale ucraina è stata bersaglio di droni e missili russi insieme ad altre città, tra cui Kharkiv e Zaporizhzhia. Come riporta il sito di Kyiv Independent, le autorità locali segnalano danni a edifici residenziali e infrastrutture civili. Le prime esplosioni si sono verificate nella capitale ucraina intorno alle 4 del mattino, ora locale, mentre i sistemi di difesa aerea ucraini puntavano obiettivi in arrivo.