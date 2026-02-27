Gli aggiornamenti in tempo reale
Ucraina, media: "Parà inglesi e francesi pronti per missione di peacekeeping" | Tregua temporanea intorno alla centrale di Zaporizhzhia
I contingenti franco-inglesi hanno terminato il loro addestramento in vista di una possibile missione di mantenimento della pace in Ucraina
© Ansa
All'indomani del bilaterale a Ginevra tra i rappresentanti ucraini e la controparte americana, con l'obiettivo di preparare un nuovo trilaterale che riporti allo stesso tavolo Mosca, Kiev e Washington, i droni russi continuano a piovere sull'Ucraina. Nel giorno 1465 dall'inizio della cosiddetta "operazione militare speciale", un 67enne è morto sotto le macerie della sua abitazione nel distretto di Kupyansk, nella regione di Kharkiv.
All'incontro di ieri a Ginevra, tra la delegazione ucraina e funzionari statunitensi, sono stati discussi il sostegno economico e la ricostruzione dell'Ucraina. I lavori si sono svolti in due modalità, ha spiegato il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale ucraino Rustem Umerov: "Un incontro separato con la parte statunitense e un incontro trilaterale con la partecipazione di Stati uniti e Svizzera. Particolare attenzione è stata dedicata al blocco economico e ai meccanismi di lungo periodo per il sostegno all'Ucraina.