Ucraina, media: "Parà inglesi e francesi pronti per missione di peacekeeping" | Tregua temporanea intorno alla centrale di Zaporizhzhia

All'incontro di ieri a Ginevra, tra la delegazione ucraina e funzionari statunitensi, sono stati discussi il sostegno economico e la ricostruzione dell'Ucraina. I lavori si sono svolti in due modalità, ha spiegato il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale ucraino Rustem Umerov: "Un incontro separato con la parte statunitense e un incontro trilaterale con la partecipazione di Stati uniti e Svizzera. Particolare attenzione è stata dedicata al blocco economico e ai meccanismi di lungo periodo per il sostegno all'Ucraina.