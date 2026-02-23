Ucraina, Zelensky: "Putin ha già iniziato la terza guerra mondiale. Alcuni Paesi europei ostacolano attivamente l'invio di fondi"

A quasi quattro anni dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, gli attacchi non si placano. Nel 1461esimo giorno di guerra, almeno tre persone sono morte e numerose sono rimaste ferite in seguito ad un attacco aereo con droni e missili condotto dell'esercito del Cremlino nella zona di Odessa e Zaporizhzhia. Intanto, in una intervista rilasciata alla Bbc il presidente ucraino Volodymyr Zelensky avvisa: "Putin va fermato, ha iniziato la terza guerra mondiale". Non manca nemmeno una stoccata ad alcuni Paesi europei: "Non soltanto non partecipano all'invio di fondi necessari alla difesa dell'Ucraina, ma vi si oppongono attivamente".