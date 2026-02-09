Ucraina, raid con droni su Odessa e Kharkiv: tre morti tra cui un bambino

Secondo le autorità locali e i servizi di emergenza, gli attacchi russi hanno interessato la città portuale di Odessa e la regione di Kharkiv. A Odessa è morto un uomo di 35 anni e due persone sono rimaste ferite, mentre nella regione nord-orientale i soccorritori hanno recuperato i corpi di una donna e di un bambino di dieci anni dopo un attacco con droni. I feriti complessivi sarebbero almeno tre, riferiscono fonti ufficiali.